L’amarezza di Thorsby: «È mancato solo il mio gol»

«Ci è mancato solo il gol, il mio nello specifico». Inizia con un mea culpa l’intervista di Morten Thorsby al termine di Sampdoria-Venezia. Il pensiero del centrocampista va inevitabilmente alla doppia occasione avuta ad inizio ripresa: «Di solito di testa faccio gol, ma stavolta è andata così. Anche con il piede ho avuto un’occasione più tardi. Non so spiegare cosa sia andato storto, ma il calcio a volte è così. Ora sto male perché bisogna segnare e chiudere la partita in determinate situazioni».

Errori. Il nazionale norvegese commenta anche la sua posizione in campo, spostato in alto a sinistra: «Non sono abituato a giocare così avanti, ma posso stare anche lì. Abbiamo fatto una buona partita e mi dispiace che non siamo stati capaci a portare a casa i tre punti. Noi dobbiamo continuare così, ragionare sugli errori per correggerli nella seconda parte di stagione. La Roma? Sarà una partita diversa, andiamo là per fare un bel risultato: abbiamo bisogno di punti e voglio di più anche a livello personale».