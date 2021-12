Individuali a Bogliasco, appuntamento al 2 gennaio

Ultimo giorno del 2021 a Bogliasco per la Sampdoria. In mattinata i blucerchiati hanno sostenuto una sessione di allenamenti individuali sul campo 1 del “Mugnaini”. Domani, sabato 1° gennaio, la squadra godrà invece di un giorno di riposo: l’appuntamento per la ripresa è fissato per domenica mattina, quando si inizierà a preparare la sfida interna con il Cagliari, in programma giovedì 6 gennaio al “Ferraris” e valida quale 20.a giornata della Serie A TIM 2021/22.