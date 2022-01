Partitella in famiglia sotto la pioggia, martedì nuovo mattutino

Continua sotto la pioggia fine di Bogliasco la preparazione della Sampdoria al match dell’Epifania con il Cagliari. Dopo una serie di torelli e un’esercitazione tecnico-tattica, Roberto D’Aversa e staff hanno diretto sul campo 1 del “Mugnaini” una partitella in famiglia, rinforzata da un nutrito gruppo di giovani della Primavera. Sedute individuali per Albin Ekdal (anche sul campo) e Valerio Verre (in palestra). Prosegue invece in Danimarca l’iter di recupero di Mikkel Damsgaard. Domani, martedì, nuovo mattutino in agenda.