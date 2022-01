Verso Samp-Cagliari: esercitazione tattica al “Mugnaini”

Ancora pioggia su Bogliasco e la Sampdoria si avvicina a grandi passi alla sfida casalinga di giovedì con il Cagliari (ore 12.30). Dopo una seduta di video-analisi, Roberto D’Aversa ha portato la squadra sul campo 1 del “Mugnaini” sottoponendola ad un’esercitazione tattica anti-rossoblù. Primo test con il gruppo per Albin Ekdal. Individuale specifico programmato per Kristoffer Askildsen; programma di recupero per Valerio Verre e Mikkel Damsgaard (in Danimarca). Domani, mercoledì, rifinitura mattutina.