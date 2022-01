Video, giochi di posizione e partite a tema in chiave-Torino

La Sampdoria continua a preparare la sfida interna con il Torino al “Mugnaini” di Bogliasco. Dopo la riunione video e il riscaldamento tecnico, Roberto D’Aversa e lo staff hanno sottoposto i blucerchiati ad una serie di giochi di posizione e partite a tema a campo ridotto ad alta intensità.

Programmi. Parzialmente in gruppo Alex Ferrari che ha svolto la prima parte della seduta con i compagni per proseguire successivamente un lavoro specifico in palestra. Differenziato sul campo per Albin Ekdal, programma di recupero tra campo e palestra invece per Valerio Verre. Soltanto terapie e fisioterapia per Emil Audero e Maya Yoshida. Mikkel Damsgaard prosegue infine il proprio iter riabilitativo in Danimarca. Domani, giovedì, la squadra si ritroverà nuovamente al mattino per proseguire la preparazione alla gara di sabato con i granata.