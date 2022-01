D’Aversa attende il Torino: «Compatti per uscire dalle difficoltà»

Obiettivo ritrovarsi. Dopo le due sconfitte consecutive con Cagliari e Napoli, la Sampdoria vuole tornare a fare punti ed è pronta a scendere nuovamente in campo, al “Ferraris”, con il Torino per la 22.a giornata della Serie A TIM. «C’è voglia di tornare a fare punti anche se sappiamo che non sarà facile perché di fronte troveremo un’ottima squadra – afferma Roberto D’Aversa dalla sala stampa del “Mugnaini” -. Abbiamo affrontato già due volte il Torino in questa stagione: all’andata perdemmo più per demerito nostro che per merito loro, mentre in Coppa Italia la squadra a vera risposto con un’ottima prova. Voglio rivedere la Samp che conosco, con quella mentalità che aveva contraddistinto il nostro cammino nella parte finale del girone d’andata».

Unione. I granata di Ivan Juric stanno attraversando un ottimo momento di forma e sono reduci dall’altisonante successo interno sulla Fiorentina. «Il Torino di Juric ha grandi doti tecniche e fisiche – prosegue D’Aversa -. In questa prima parte di stagione ha avuto per un andamento differente in casa e in trasferta e dovremo essere bravi a sfruttare quelle difficoltà che possono incontrare lontano dal loro stadio. Con l’emergenza conviviamo da inizio stagione ma nel momento di difficoltà dobbiamo compattarci ancora di più, come detto anche dal presidente Lanna che ha mandato un messaggio di coesione a tutte le componenti del club per uscire insieme dalle difficoltà. A cominciare da noi, che dobbiamo provare ad ottenere il massimo sul campo».