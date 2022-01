Coppa d’Africa: pari di rigore per il Gambia di Colley

Continua il sogno del Gambia al debutto assoluto in Coppa d’Africa. Al “Lime Stadium” capitan Omar Colley e compagni hanno pareggiato 1-1 con il Mali la seconda partita del girone eliminatorio. Riprendendo gli avversari al 90′ grazie ad un rigore di Barrow, gli Scorpioni mantengono al momento la testa del Gruppo F con 4 punti, proprio a pari merito con i maliani (passati in vantaggio al 79′ con Koné sempre dal dischetto). Decisiva per il passaggio agli ottavi sarà dunque l’ultima sfida con la Tunisia, in programma giovedì 20 gennaio (ore 20.00).