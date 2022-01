Tufano, una notte in panchina: «Per me è stata una serata speciale»

Una notte sulla panchina della Sampdoria. Felice Tufano, guida della Primavera blucerchiata, ha coordinato la squadra nella gara degli ottavi di finale di Coppa Italia con la Juventus. «Per me è stata una serata speciale – racconta il tecnico doriano con un filo d’emozione nella voce -, un’esperienza indimenticabile, intaccata solo dal risultato negativo. Ho cercato di aiutare i ragazzi e infondere loro coraggio. Abbiamo però incontrato una Juventus molto forte e in grandissima condizione. Abbiamo accorciato le distanze e dopo il gol abbiamo avuto un’altra palla con Askildsen. Il 3-1 poi ci ha tagliato le gambe, facendoci un po’ uscire dalla gara. Abbiamo fatto il possibile con i pochi giorni a disposizione».

Lavoro. Da domani Tufano tornerà ad occuparsi dei suoi ragazzi, ma prima si sente di dire qualcosa: «Voglio ringraziare la Società per avermi dato questa opportunità e anche i calciatori, che si sono messi a disposizione con umiltà e professionalità. Torno a fare il lavoro con la Primavera, conscio che c’è tanto da fare e da migliorare anche lì. Nella speranza che qualcuno dei nostri giovani possa vivere una serata come quella che ho vissuto io, perché è per questo che lavoriamo. Un giudizio su Falcone? Si sta comportando molto bene, lo conosco da tanti anni e non avevo dubbi facesse prestazioni così».