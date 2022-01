Coppa d’Africa: Colley e il Gambia conquistano un pass per gli ottavi

Omar Colley e il Gambia conquistano un posto tra le migliori sedici nazionali di questa edizione della Coppa d’Africa, regalandosi una sfida tutta da vivere con la Guinea, prossima avversaria a Bafoussam negli ottavi di finale (lunedì 24 gennaio, ore 17.00). Gli scorpioni concludono il loro percorso nel Gruppo F con una vittoria all’ultimo respiro con la Tunisia. A decidere la gara – che ha visto il nostro difensore in campo per tutti i 90 minuti più recupero – è stata la rete a tempo scaduto di Jallow (93′). I tunisini, ridotti in dieci per l’espulsione di Ben Moustapha prima dell’intervallo, si sono visti anche parare un rigore da Gaye (46′), che con Colley e compagni compone una delle migliori retroguardie del torneo, alla luce dell’unico gol al passivo, subito proprio dagli undici metri.