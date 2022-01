Giampaolo va di doppio, sabato i tifosi a Bogliasco

Prima doppia seduta della gestione Marco Giampaolo dal suo ritorno al “Mugnaini”. Sia al mattino che al pomeriggio l’allenamento si è aperto in sala video, quindi si è spostato sul campo 1. Programmi individuali in palestra e sul campo per Emil Audero e Fabio Quagliarella; percorsi di recupero per Mikkel Damsgaard e Maya Yoshida.

Rifinitura. Domani, sabato, a partire dalle ore 14.00, i tifosi potranno fare il loro ingresso al centro sportivo di Bogliasco per stare vicini alla squadra in occasione della seduta di rifinitura pomeridiana. Per accedere saranno indispensabili Green Pass e mascherina FFP2. Al termine della sessione, la squadra partirà in direzione La Spezia.