Sono ventitré i blucerchiati di Giampaolo per lo Spezia

La Sampdoria ha ultimato nel pomeriggio la preparazione alla sfida con lo Spezia, avversario domani, domenica, al “Picco” (ore 15.00). Al termine della rifinitura al “Mugnaini” di Bogliasco, Marco Giampaolo ha reso nota la lista dei 23 blucerchiati per la sfida con i bianchi. Oltre a Omar Colley, impegnato con il Gambia in Coppa d’Africa, non saranno della partita Emil Audero, Mikkel Damsgaard, Mohamed Ihattaren, Fabio Quagliarella, Valerio Verre e Maya Yoshida. Nel dettaglio l’elenco completo.

Portieri: Falcone, Ravaglia, Saio.

Difensori: Augello, Bereszynski, Chabot, Conti, Dragusin, Ferrari, Magnani, Murru,

Centrocampisti: Askildsen, Candreva, Ekdal, Rincón, Thorsby, Trimboli, Vieira, Yepes.

Attaccanti: Caputo, Ciervo, Gabbiadini, Torregrossa.