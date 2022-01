Bereszynski: «Un gol che ci punisce. Ora la pausa poi ripartiamo»

Il momento è di quelli tosti, inutile girarci intorno. Davanti ai microfoni, Bartosz Bereszynski non nasconde l’amarezza per la sconfitta al termine di una sfida quanto mani equilibrata: «Per quasi tutta la partita abbiamo avuto le cose sotto controllo; poi lo Spezia ha segnato e, pur non facendo tanto, i punti in palio rimangono qui. A noi forse è mancato qualcosa davanti per fare risultato. Abbiamo però già visto delle cose buone e su quelle bisogna lavorare. Ora la pausa, puliamo la testa e ripartiamo».

Esperienza. Si tornerà a giocare in campionato solo il primo weekend di febbraio, ma il pensiero del difensore va inevitabilmente già lì: «La prossima con il Sassuolo bisognerà vincere, fare tre punti. Testa alta e allenarsi, ogni giorno. Conosco Giampaolo e per giocare come vuole lui bisogna lavorare duro. Abbiamo la pausa che è una cosa buona per noi. Ripartiamo dal nostro stadio. Vero, il momento è difficile, ma siamo forti, con giocatori d’esperienza e non dobbiamo mollare mai».