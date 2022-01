Verde spezza l’equilibrio, blucerchiati battuti alla Spezia

Spezia 1

Sampdoria 0

Reti: s.t. 24′ Verde.

Spezia (4-2-3-1): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Kiwior, Sala (29′ s.t. Ferrer); Gyasi, Kovalenko (19′ s.t. Agudelo), Verde (41′ s.t. Antiste); Manaj (29′ s.t. Nzola).

A disposizione: Zoet, Zovko, Hristov, Sher, Nguiamba, Strelec, Bertola.

Allenatore: Motta.

Sampdoria (4-3-1-2): Falcone; Bereszynski, Ferrari (46′ s.t. Torregrossa), Magnani, Augello (32′ s.t. Murru); Thorsby (32′ s.t. Vieira), Ekdal, Rincón; Candreva; Gabbiadini, Caputo.

A disposizione: Ravaglia, Saio, Chabot, Ciervo, Conti, Askildsen, Dragusin, Yepes, Trimboli.

Allenatore: Giampaolo.

Arbitro: Manganiello di Pinerolo.

Assistenti: Liberti di Pisa e Moro di Schio.

Quarto ufficiale: Volpi di Arezzo.

VAR: Valeri di Roma 2.

AVAR: Lo Cicero di Brescia.

Note: espulso al 28′ s.t. Ekdal per doppia ammonizione; ammoniti al 30′ p.t. Erlic, al 37′ p.t. Thorsby, al 2′ s.t. Ekdal, al 7′ s.t. Rincón per gioco scorretto, al 25′ s.t. Verde per comportamento non regolamentare; recupero 0′ p.t. e 4′ s.t.; terreno di gioco in buone condizioni.