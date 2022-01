Coppa d’Africa: il sogno di Colley continua, Gambia ai quarti

Continua il sogno del Gambia di Omar Colley. Nella gara degli ottavi di finale di Coppa d’Africa, giocata allo stadio “Omnisports” Bafoussam, in Camerun, gli Scorpioni hanno battuto la Guinea per 1-0 (71′ Barrow). Per il difensore blucerchiato, titolare e in campo per tutto l’incontro, si prospetta un quarto di finale con la vincente della sfida tra i padroni di casa del Camerun e le Comore, in programma a Douala sabato 29 gennaio (ore 17.00).