Qui Bogliasco: forza e partitelle, venerdì altro doppio

Forza in palestra al mattino, trasformazione sul campo 2 sotto forma di una serie partitelle ad alta intensità nel pomeriggio. Questo il menù principale della prima doppia seduta organizzata da Marco Giampaolo e staff al “Mugnaini” di Bogliasco nella settimana di sosta del campionato.

Agenda. Oltre ai nazionali Omar Colley e Tomás Rincón, esentati dall’allenamento Kristoffer Askildsen, Albin Ekdal, Fabio Quagliarella e Ronaldo Vieira, impegnati in sessioni individuali, e Gerard Yepes, convocato dalla Primavera per la trasferta di Lecce. Programmi di recupero infine per Mikkel Damsgaard e Maya Yoshida. Domani, venerdì, altro doppio in agenda.