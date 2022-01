Esercitazioni tecniche e tattiche per la Samp di Giampaolo

Continua al “Mugnaini” di Bogliasco la preparazione della Sampdoria nella sosta di fine gennaio della Serie A TIM. Contrariamente al programma stilato ad inizio settimana, Marco Giampaolo e staff hanno annullato il doppio e optato per un solo allenamento mattutino, incentrandolo su esercitazioni tecniche e tattiche su entrambi le fasi di gioco.

Singoli. Sul fronte dei singoli, oltre ai nazionali Omar Colley e Tomás Rincón, non hanno partecipato alla seduta in gruppo Kristoffer Askildsen, Albin Ekdal e Ronaldo Vieira, in palestra alle prese con intensi lavori aerobici; per Fabio Quagliarella individuale tecnico-atletico sul campo; Mikkel Damsgaard e Maya Yoshida proseguono i rispettivi iter di recupero. Domani, sabato, è in programma una sessione al mattino.