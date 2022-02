Colley e Supriaha in gruppo, venerdì nuovo pomeridiano

Riunione di video-analisi, riscaldamento, esercitazione tattica e partita a tema sul campo 2 del “Mugnaini” di Bogliasco. Questo il programma che Marco Giampaolo e staff hanno messo in pratica per la Sampdoria in vista della sfida casalinga di domenica con il Sassuolo. Regolarmente in gruppo il rientrante Omar Colley e Vladyslav Supriaha; defaticante invece per l’altro nazionale di ritorno Tomás Rincón.

Singoli. In tema singoli sedute di recupero, anche in campo, per Fabio Quagliarella e Maya Yoshida; individuale di preparazione per Albin Ekdal che non sarà disponibile per squalifica con i neroverdi; riposo per Andrea Conti (raffreddamento). Iter di recupero infine per Mikkel Damsgaard. Domani, venerdì, squadra di nuovo all’opera per un pomeridiano.