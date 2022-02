Anti-vigilia a base di tattica, sabato rifinitura mattutina

Anti-vigilia di campionato a Bogliasco, dove la Sampdoria sta preparando la ripresa della Serie A TIM dopo la sosta dedicata alle nazionali. Terminato il riscaldamento sul campo 1, Marco Giampaolo ha impegnato la squadra in un lavoro tattico, propedeutico alla gara con il Sassuolo. Tomás Rincón regolarmente in gruppo con i compagni.

Singoli. Andrea Conti ha invece faticato in maniera individuale, secondo una tabella di tipo tecnico-atletico sul campo. A parte anche Fabio Quagliarella e Maya Yoshida, alle prese con i rispettivi programmi di recupero agonistico in palestra. Mikkel Damsgaard prosegue il suo percorso riabilitativo. Domani, sabato, è in agenda al “Mugnaini” una rifinitura mattutina.