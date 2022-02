Il presidente Lanna in visita, venerdì si replica all’ora di pranzo

Il presidente Marco Lanna ha fatto visita a Marco Giampaolo e alla squadra questa mattina a Bogliasco, dove i blucerchiati stanno preparando il lunch match di domenica con il Milan (ore 12.30). Attivazione atletica, esercitazione tecnica, lavoro tattico finalizzato alla preparazione della gara con i rossoneri e partita a tema. Questo il menù dell’intensa seduta svolta sul campo 1 del “Mugnaini”.

Replica. Oltre ai lungodegenti Mikkel Damsgaard e Manolo Gabbiadini, scarico in piscina per Kristoffer Askildsen, individuale programmato al fine di gestire al meglio la preparazione per Sebastian Giovinco e programma di recupero in piscina e in palestra per Maya Yoshida. Domani, venerdì, si replica con un nuovo allenamento all’ora di pranzo.