Samp al lavoro tra video e tattica, sabato rifinitura mattutina

Meno due al Milan. La Sampdoria continua al “Mugnaini” di Bogliasco la marcia di avvicinamento al lunch match del “Meazza” con i rossoneri. Dopo la riunione video e il riscaldamento tecnico-atletico, Marco Giampaolo e staff hanno messo al lavoro la squadra sul campo 1, concentrandosi su sviluppi tattici attivi e passivi.

Singoli. Sul fronte dei singoli personalizzato per Kristoffer Askildsen (fastidio zona posteriore ginocchio sinistro); specifico di gestione della preparazione per Sebastian Giovinco; programma di recupero agonistico sul campo e in palestra per Maya Yoshida. Scarico per Albin Ekdal. Mikkel Damsgaard prosegue gli allenamenti individuali, seguendo la sua personale tabella. Domani, sabato, è in agenda la rifinitura mattutina che precederà la partenza in pullman per Milano.