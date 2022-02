Sampdoria non stop: da lunedì subito al lavoro per l’Empoli

Nessun giorno di riposo, c’è la partita con l’Empoli da preparare. Dalla mattinata di domani, lunedì, Marco Giampaolo e lo staff ritroveranno la Sampdoria al centro sportivo “Mugnaini” di Bogliasco per cominciare a lavorare in vista del prossimo impegno in campionato, fissato per sabato prossimo alle 15.00 al “Ferraris”.