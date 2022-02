Verso l’Empoli: due gruppi tra forza, video e partitelle

Allenamento pomeridiano per la Sampdoria che prosegue la preparazione in vista della sfida interna con l’Empoli, in programma sabato al “Ferraris” (ore 15.00). Marco Giampaolo e il suo staff hanno diviso la squadra in due gruppi: per entrambi forza in palestra, video-analisi e trasformazione sul campo 2 del “Mugnaini” con partitelle tattiche con una formazione mista Primavera-U18.

Singoli. Per quanto riguarda i singoli, Kristoffer Askildsen è alle prese con il proprio programma di recupero agonistico; lavori personalizzati di preparazione per Sebastian Giovinco. Mikkel Damsgaard continua la tabella di marcia verso il rientro. Convalescente dopo l’intervento chirurgico al ginocchio sinistro Manolo Gabbiadini. Domani, giovedì, la squadra tornerà ad allenarsi a Bogliasco al mattino.