Super Quagliarella: la Samp batte l’Empoli con doppietta del capitano

Sampdoria 2

Empoli 0

Reti: p.t. 14′ e 29′ Quagliarella.

Sampdoria (4-3-1-2): Falcone; Bereszynski, Ferrari, Colley, Murru (25′ s.t. Augello); Candreva, Ekdal (41′ s.t. Vieira), Thorsby; Sabiri (24′ s.t. Rincón); Caputo, Quagliarella (16′ s.t. Conti).

A disposizione: Audero, Ravaglia, Supriaha, Magnani, Montevago, Trimboli.

Allenatore: Giampaolo.

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Viti, Parisi (33′ s.t. Cacace); Benassi (19′ s.t. Henderson) , Asllani, Zurkowski (19′ s.t. Bandinelli); Bajrami (30′ s.t. Di Francesco); Pinamonti, Cutrone (19′ s.t. La Mantia).

A disposizione: Ujkani, Furlan, Stulac, Fiamozzi, Tonelli, Luperto, Ismajli.

Allenatore: Andreazzoli.

Arbitro: Rapuano di Rimini.

Assistenti: Giallatini di Roma 2 e Matrodonato di Molfetta.

Quarto ufficiale: Santoro di Messina.

VAR: Abisso di Palermo.

AVAR: Dei Giudici di Latina.

Note: ammoniti al 31′ p.t. Bajrami per proteste, al 42′ p.t. Bereszynski, al 43′ p.t. Asllani, al 45′ p.t. Ekdal, al 20′ s.t. Candreva, al 29′ s.t. Conti per gioco scorretto; recupero 0′ p.t. e 2′ s.t.; terreno di gioco in non perfette condizioni.