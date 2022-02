Ripresa al “Mugnaini” tra video, possessi e partita a tema

Splende il sole sul “Mugnaini” di Bogliasco, dove la Sampdoria si è ritrovata dopo i due giorni e mezzo di riposo concessi da Marco Giampaolo. Riunione in sala video per l’inizio della preparazione in vista della trasferta di Bergamo, quindi – sul campo 2 – attivazione atletica e tecnica, più esercitazione sul possesso con finalità tattiche. A seguire, partita a tema con Maya Yoshida in gruppo e alla quale non ha partecipato Fabio Quagliarella, impegnato in un lavoro individuale rigenerante. In chiusura di seduta, supplemento di lavoro atletico per i blucerchiati con il minor minutaggio in campionato.

Singoli. Per quanto riguarda i singoli, Stefano Sensi ha svolto un allenamento differenziato aerobico sul campo e lavori programmati in palestra. Programma finalizzato ad intensificare la preparazione e propedeutico al rientro in gruppo per Sebastian Giovinco. Soltanto piscina per Kristoffer Askildsen (sofferenza sul legamento esterno del ginocchio sinistro). Manolo Gabbiadini ha avviato invece l’iter di recupero post intervento chirurgico, mentre Mikkel Damsgaard prosegue in Danimarca il proprio percorso riabilitativo. Domani, mercoledì, è in programma una seduta mattutina.