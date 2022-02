Lunga seduta a gruppi, giovedì altro allenamento mattutino

Una seduta lunga quasi tre ore per la Sampdoria, che, divisa in due gruppi, ha lavorato duro a Bogliasco in vista del posticipo del lunedì sera con l’Atalanta. Difensori da una parte, centrocampisti e attaccanti dall’altra, i calciatori blucerchiati si sono alternati tra lavori in palestra (piani di forza funzionale) e trasformazione sul campo 1 con esercitazioni tecnico-tattiche.

Programma. Sebastian Giovinco e Stefano Sensi hanno effettuato lavori individuali specifici. Programma di recupero per Kristoffer Askildsen e Mikkel Damsgaard. Domani, giovedì, in agenda un’altra sessione mattutina.