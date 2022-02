Reattività e tattica al “Mugnaini”, domenica pomeridiano e partenza

Mobilità, riscaldamento tecnico, lavoro sulla reattività e sviluppi tattici. Questo il programma che Marco Giampaolo e staff hanno previsto in mattinata per la Sampdoria, impegnata sul campo 2 del “Mugnaini” nella preparazione al Monday Night con l’Atalanta (ore 20.50) sotto il sole di Bogliasco e gli occhi del presidente Marco Lanna.

Agenda. Oltre alla tabella di marcia dei compagni, Sebastian Giovinco e Stefano Sensi hanno svolto un supplemento aerobico. Differenziato di recupero per Kristoffer Askildsen, indisponibile al pari di Mikkel Damsgaard e Manolo Gabbiadini. Domani, domenica, è in agenda una seduta pomeridiana che precederà la partenza per Bergamo.