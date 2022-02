Conti: «Abbiamo pagato cari i nostri errori. Pensiamo alla prossima»

Lunedì sera complicato per Andrea Conti e per la Sampdoria, superata nettamente a Bergamo dai padroni di casa dell’Atalanta, capaci di andare in vantaggio dopo pochi minuti e di tenere il mano il pallino del gioco per tutti i 90 minuti. «Avevamo preparato la partita in un certo modo, ma abbiamo preso gol subito e a livello mentale è difficile riprendersi dopo un inizio così – ammette a malincuore il difensore doriano -. Sono venute fuori tutte le caratteristiche fisiche, tecniche e tattiche dell’Atalanta, che è una grande squadra. E a noi non resta che leccarci le ferite. Quindi pensiamo immediatamente a sabato e all’Udinese. Stasera è andata male: abbiamo pagato cari i nostri errori, ma dobbiamo avere già la testa alla prossima. A Udine andremo per vincere ed essere più tranquilli in classifica».