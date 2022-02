Giampaolo archivia Bergamo: «Voltiamo pagina»

«Resettare e ripartire». Marco Giampaolo lo ripete come un mantra dopo la partita di Bergamo. Da qui alla fine del campionato sarà sempre così: bisognerà lavorare di settimana in settimana, scordandosi all’istante delle gare appena finite. «L’Atalanta è superiore e lo ha ribadito – afferma il tecnico doriano -, al netto dei nostri errori. Hanno vinto meritatamente. Andiamo a casa senza poter recriminare su nulla. Dobbiamo solo voltare pagina e ripartire. Una squadra come la nostra, che è lì sotto a lottare, non può stare a perdere tempo su di una sconfitta limpida. Pensiamo alla prossima: c’è poco da discutere».

Prossima. Nella sua analisi il mister parte dall’errore chiave della serata: quello che al 6′ ha spalancato la porta ai bergamaschi: «Abbiamo regalato il primo gol. E su quello l’Atalanta si è giocata anche il resto della partita. Noi siamo stati migliori nel secondo tempo, con i subentrati. Però abbiamo giocato praticamente sempre in apnea. I cambi di Sensi e Quagliarella? C’era il rischio di perderli per problemi fisici, quindi ho preferito toglierli. Ora si riparte pensando alla prossima, dobbiamo farci scivolare addosso la sconfitta. Il campionato è lungo e duro e la lotta lì sotto è agguerrita. Bergamo è un capitolo chiuso».