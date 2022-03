I blucerchiati di Giampaolo per Udinese-Sampdoria

La Sampdoria è arrivata in Friuli dove domani, sabato, affronterà l’Udinese nel match valido per la 28.a giornata della Serie A TIM 2021/22. Per la sfida della “Dacia Arena” Marco Giampaolo ha convocato 21 blucerchiati, compreso l’attaccante della Primavera Daniele Montevago. Oltre allo squalificato Morten Thorsby e ai lungodegenti Mikkel Damsgaard e Manolo Gabbiadini, sono rimasti a Genova Kristoffer Askildsen (alle prese con il programma di recupero dall’infortunio al ginocchio sinistro), Andrea Conti (sottoposto a una terapia medica per la quale, in base alla nuova normativa anti-doping del CONI, è richiesto qualche giorno di sospensione dall’attività agonistica) e Vladyslav Supriaha (trauma contusivo alla caviglia destra). Nel dettaglio l’elenco completo.

Portieri: Audero, Falcone, Ravaglia.

Difensori: Augello, Bereszynski, Colley, Ferrari, Magnani, Murru, Yoshida.

Centrocampisti: Candreva, Ekdal, Rincón, Sabiri, Sensi, Trimboli, Vieira.

Attaccanti: Caputo, Giovinco, Montevago, Quagliarella.