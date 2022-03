Tutti in campo alla ripresa, martedì doppia seduta

La Sampdoria è tornata al lavoro. Dopo una riunione in sala video, tutti i blucerchiati disponibili sono scesi sul campo 2 del “Mugnaini” di Bogliasco agli ordini di Marco Giampaolo e staff per un’attivazione comune. Poi la divisione in due gruppi: i maggiormente impiegati a Udine hanno svolto un programma tecnico-atletico più breve; allenamento completo – con partitella in spazi ridotti – per il resto della rosa. Il tutto sotto gli occhi del presidente Marco Lanna, salito al Poggio per stare vicino alla squadra.

Agenda. Invariato il fronte degli infortunati: differenziati sul campo 1 per Kristoffer Askildsen e Vladyslav Supriaha; percorsi di recupero per Mikkel Damsgaard e Manolo Gabbiadini. Domani, martedì, è in agenda una doppia seduta.