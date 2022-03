Qui Bogliasco: doppia seduta, mercoledì pomeridiano

Doppia sessione di allenamento oggi a Bogliasco per la Sampdoria. Marco Giampaolo e lo staff hanno diviso la squadra in gruppi nel corso della mattinata. In agenda: lavori di forza e trasformazione tecnico-tattica sul campo.

Programma. Nel pomeriggio, la seduta si è spostata sul campo 1. Dopo il riscaldamento, il programma prevedeva: rapidità, esercitazione tecnica e partitelle a tema. Per la prima volta, Kristoffer Askildsen e Vladyslav Supriaha si sono aggregati ai compagni. Ronaldo Vieira è rimasto invece a riposo a causa di una bronchite. Continuano i percorsi di recupero di Mikkel Damsgaard e Manolo Gabbiadini. Domani, mercoledì, l’appuntamento al “Gloriano Mugnaini” è fissato in orario pomeridiano.