Tecnico-tattico al “Mugnaini”, giovedì mattutino

La Sampdoria continua a preparare a Bogliasco la partita con la Juventus, in programma sabato pomeriggio al “Ferraris”. Marco Giampaolo e il suo staff hanno diviso la rosa in due gruppi che hanno lavorato sui campi 1 e 2 del “Mugnaini” seguendo lo stesso programma a base di attivazione atletica ed esercitazioni tecnico-tattiche. Anche Ronaldo Vieira è tornato a lavorare insieme ai compagni.

Agenda. Personalizzato programmato di scarico per Albin Ekdal. Manolo Gabbiadini, che prosegue il suo programma di recupero post operatorio con lo staff riabilitativo blucerchiato, è passato dal Poggio per salutare i compagni. Continua infine il proprio iter riabilitativo Mikkel Damsgaard. Domani, giovedì, è in agenda una seduta mattutina.