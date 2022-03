Due giorni di riposo, martedì la ripresa in vista del Venezia

Domenica e lunedì di assoluto riposo, poi la Sampdoria si ritroverà a Bogliasco per cominciare a preparare la trasferta in Laguna. L’appuntamento al “Mugnaini” è fissato nel pomeriggio di martedì, quando i blucerchiati di Marco Giampaolo riprenderanno gli allenamenti in vista del lunch match in casa del Venezia.