Giampaolo: «Prestazione seria, non abbiamo mai mollato»

Dopo la sconfitta con la Juventus, Marco Giampaolo è soddisfatto dell’atteggiamento della sua squadra: «Abbiamo fatto una buona prestazione e giocato in maniera seria. Ci siamo ritrovati sotto di due gol senza che la Juve abbia tirato in porta, non era semplice, ma i ragazzi non hanno mollato fino alla fine. Siamo riusciti anche a fare gol, anche se siamo stati sfortunati nella situazione del rigore: ma non sono queste le partite che ci dobbiamo rimproverare».

Prestazione. «Abbiamo giocato contro un avversario di grande valore – ha continuato il mister -, e non abbiamo mai mollato. La Samp deve ripetere questo tipo di prestazioni, alla lunga poi le partite le vinci: non incontriamo sempre la Juventus. Il nostro merito è stato quello di restare in partita, di non concedere troppo e di non abbandonare mai la lotta. Ripeto: non sono queste le partite che dobbiamo rimproverarci».