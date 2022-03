Thorsby: «Guardiamo la prestazione, il pari ci poteva stare»

«Dobbiamo guardare la prestazione». Morten Thorsby ne è convinto malgrado il passo falso casalingo della Sampdoria, che resta ancorata a quota 26. «La Juventus la conosciamo – continua il norvegese -, sappiamo le loro qualità e gli episodi hanno fatto la differenza. Siamo in un momento particolare: purtroppo non abbiamo la fortuna dalla nostra parte, penso che oggi ci poteva stare il pareggio. Nel complesso abbiamo fatto bene: anche dopo il rigore sbagliato abbiamo avuto la forza di trovare il 2-1 ed è un aspetto positivo. Dobbiamo andare a Venezia per vincere, portando questo spirito anche quando giochiamo fuori casa».