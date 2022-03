Ripresa in chiave-Venezia, mercoledì doppia seduta

Ripresa sul campo 2 del “Mugnaini” per la Sampdoria in vista della trasferta di Venezia. Dopo la prima riunione video della settimana Marco Giampaolo e staff hanno sottoposto i blucerchiati ad esercizi di rapidità e ad una serie di esercitazioni tecnico-tattiche sotto forma di partitelle in diversi spazi.

Agenda. Sul fronte dei singoli Ronaldo Vieira si è allenato regolarmente con il gruppo; Sebastian Giovinco ha invece svolto la prima parte con i compagni per poi dedicarsi ad un lavoro specifico in palestra; seduta di scarico per Omar Colley a causa di un fastidio al ginocchio già accusato nel primo tempo della gara con la Juventus. Percorsi individuali di recupero agonistico per Mikkel Damsgaard e Manolo Gabbiadini (passato a Bogliasco per salutare). Domani, mercoledì, doppia sessione in agenda.