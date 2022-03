Serie A TIM 2021/22: anticipi e posticipi fino alla 33.a giornata

La Lega Serie A ha comunicato le date degli anticipi e dei posticipi fino alla 33.a giornata del campionato di Serie A TIM 2021/22. Di seguito il calendario completo delle partite dei blucerchiati con relativa programmazione televisiva.

31.a Sampdoria vs Roma (domenica 3 aprile 2022, ore 18.00, diretta DAZN)

32.a Bologna vs Sampdoria (lunedì 11 aprile 2022, ore 20.45, diretta Sky/DAZN)

33.a Sampdoria vs Salernitana (sabato 16 aprile 2022, ore 14.30, diretta DAZN)