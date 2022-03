Il presidente Lanna e i tifosi al “Mugnaini” per la partitella in famiglia

Mattinata di sole al “Mugnaini” di Bogliasco, dove la Sampdoria ha completato la settimana della sosta con una partitella in famiglia. Mattinata in cui il presidente Marco Lanna ha accolto un buon numero di tifosi blucerchiati, saliti al campo per salutare la squadra ed assistere ad una sfida a ranghi misti con la partecipazione della Primavera (52 minuti complessivi di gioco, scanditi dai gol di Fabio Quagliarella, Francesco Caputo e Giangiacomo Magnani).

Assenti. Ai sette nazionali assenti (Kristoffer Askildsen, Bartosz Bereszynski, Albin Ekdal, Tomás Rincón, Stefano Sensi, Morten Thorsby e Maya Yoshida) si è aggiunto Omar Colley, partito ieri pomeriggio alla volta del Marocco, dove sfiderà il Ciad con il suo Gambia.

Agenda. Per Nicola Murru e Ronaldo Vieira soltanto mezzora di lavoro con i compagni e, a seguire, individuali di scarico. Sedute personalizzate per Andrea Conti e Sebastian Giovinco. Percorsi di recupero per Mikkel Damsgaard e Manolo Gabbiadini. La ripresa è in agenda per martedì pomeriggio.