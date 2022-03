Damsgaard torna al “Mugnaini”, ripresa senza i nazionali

La Sampdoria si è rimessa in moto nel pomeriggio a Bogliasco per iniziare a preparare la sfida con la Roma, in programma domenica al “Ferraris”. Rientrato Kristoffer Askildsen e in attesa degli altri nazionali – Bartosz Bereszynski, Omar Colley, Albin Ekdal, Tomás Rincón, Stefano Sensi, Morten Thorsby e Maya Yoshida -, al “Mugnaini” si è rivisto Mikkel Damsgaard. Il centrocampista danese, che sta ultimando i test propedeutici alla ripresa del lavoro sul campo, ha incontrato l’allenatore Marco Giampaolo e riabbracciato i compagni di squadra.

Gruppo. Per quanto riguardo il gruppo, la seduta ha previsto una prima fase di attivazione con e senza palla, quindi possesso sotto forma di esercitazione tecnica e partita a campo ridotto. Sedute personalizzate per Andrea Conti e Sebastian Giovinco; Manolo Gabbiadini prosegue infine il proprio percorso di recupero agonistico. Domani, mercoledì, è in programma una nuova seduta pomeridiana.