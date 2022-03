Damsgaard: «Ritorno felice, grazie al club e ai sampdoriani»

Sarà anche solo il primo passo, ma è un passo importante. Mikkel Damsgaard da qualche giorno è di nuovo a Genova ed è tornato ad allenarsi al “Mugnaini” di Bogliasco, seppur in maniera individuale. Il periodo più nero è alle spalle, e il talentino danese non vede l’ora di poter indossare ancora una volta la maglia blucerchiata. «È bello essere tornato – racconta in esclusiva al media ufficiale -, sono contento di ritrovare l’Italia, la squadra e i miei compagni. In tanti in questi mesi mi hanno mandato dei messaggi di incoraggiamento: per me era uno stimolo ad allenarmi di più, meglio, e a tornare in fretta. Devo ringraziare la società che mi è venuta incontro, permettendomi di rientrare a casa per curarmi: è stato d’aiuto avere attorno a me la mia famiglia e i miei cari».

Amore. Dopo i giorni in ospedale, un lungo percorso riabilitativo a Copenaghen con i fisioterapisti della nazionale danese. «È stata dura – ammette il centrocampista -, ma sono guarito. Ora sono felice. So però che devo continuare ad allenarmi duramente e ci vorrà un po’ di pazienza prima di unirmi al gruppo. Da ottobre in avanti, moltissimi tifosi mi hanno scritto, soprattutto tramite Instagram. Per me significa molto: i sampdoriani non hanno mai smesso di sostenermi. Non vedo l’ora di tornare finalmente a fare ciò che amo: giocare a calcio».