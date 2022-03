Nazionali: i risultati e le presenze degli otto blucerchiati

I risultati delle gare che hanno visto impegnati i blucerchiati convocati in nazionale.

Gambia – Omar Colley

Qualificazioni Coppa d’Africa 2023, turno preliminare: Gambia-Ciad 2-2 (titolare e in campo per l’intero incontro)

Giappone – Maya Yoshida

Qualificazioni FIFA World Cup 2022, Gruppo B: Australia-Giappone 0-2 (titolare e in campo per l’intero incontro)

Qualificazioni FIFA World Cup 2022, Gruppo B: Giappone-Vietnam 1-1 (titolare, a segno al 55′ e in campo per l’intero incontro)

Italia – Stefano Sensi

Qualificazioni FIFA World Cup 2022, Semifinale Playoff – Percorso C: Italia-Macedonia del Nord 0-1 (in tribuna)

Qualificazioni FIFA World Cup 2022, Finale 3°/4° posto Playoff – Percorso C: Turchia-Italia 2-3 (subentrato al 76′)

Norvegia – Morten Thorsby

Amichevole: Norvegia-Slovacchia 2-0 (in panchina)

Amichevole: Norvegia-Armenia 9- 0 (in panchina)

Polonia – Bartosz Bereszynski

Amichevole: Scozia-Polonia 1-1 (in panchina)

Qualificazioni FIFA World Cup 2022, Finale Playoff – Percorso B: Polonia-Svezia 2-0 (titolare e in campo per l’intero arco dell’incontro)

Svezia – Albin Ekdal

Qualificazioni FIFA World Cup 2022, Semifinale Playoff – Percorso B: Svezia-Repubblica Ceca 1-0 (titolare e sostituito al 72′)

Qualificazioni FIFA World Cup 2022, Finale Playoff – Percorso B: Polonia-Svezia 2-0 (in tribuna)

Venezuela – Tomás Rincón

Qualificazioni FIFA World Cup 2022: Argentina-Venezuela 3-0 (squalificato)

Qualificazioni FIFA World Cup 2022: Venezuela-Colombia 0-1 (titolare e sostituito al 67′)

Norvegia Under 21 – Kristoffer Askildsen

Qualificazioni UEFA Euro U21 – Gruppo A: Austria-Norvegia 2-1 (in tribuna)