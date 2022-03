Verso la Roma: la Samp al lavoro su possessi e partitelle

In attesa del solo Tomás Rincón, che tornerà a Bogliasco domani, venerdì, la Sampdoria ha riabbracciato tutti gli altri nazionali, di rientro dai rispettivi impegni in giro per il mondo. Nel programma stilato da Marco Giampaolo oggi era prevista, dopo il riscaldamento, un’esercitazione tecnica sui possessi, a cui hanno fatto seguito delle partitelle a tema.

Individuali. Andrea Conti e Sebastian Giovinco hanno lavorato secondo percorsi individuali. Programmi di recupero agonistico per Mikkel Damsgaard e Manolo Gabbiadini. Terapie e fisioterapia per Albin Ekdal. Domani altro appuntamento pomeridiano al “Gloriano Mugnaini”.