Meno due alla Roma: lavoro tecnico-tattico per la Samp

Meno due alla Roma. La Sampdoria è pronta a tornare in azione in campionato, dopo la pausa dedicata alle nazionali e il rientro alla base di tutti i convocati tra i blucerchiati. Dopo il riscaldamento, la squadra ha svolto un lavoro di carattere tecnico-tattico. Mikkel Damsgaard e Manolo Gabbiadini hanno portato avanti i rispettivi percorsi di recupero, per Sebastian Giovinco individuale specifico. Domani, sabato, è in agenda un allenamento mattutino.