Samp battuta di misura, la Roma passa con il minimo sforzo

Per il match report completo della sfida tra blucerchiati e giallorossi qui.

Sampdoria 0

Roma 1

Reti: p.t. 27′ Mkhitaryan.

Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Ferrari (46′ s.t. Yoshida), Colley, Murru (15′ s.t. Augello); Candreva, Rincón (15′ s.t. Vieira), Thorsby (28′ s.t. Trimboli); Sensi (1′ s.t. Quagliarella); Sabiri, Caputo.

A disposizione: Ravaglia, Falcone, Supriaha, Askildsen, Magnani, Di Stefano.

Allenatore: Giampaolo.

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Karsdorp, Cristante, Olivera (48′ s.t. Bove), Zalewski (36′ s.t. Viña); Mkhitaryan, Pellegrini (49′ s.t. Kumbulla); Abraham (36′ s.t. Shomurodov).

A disposizione: Boer, Fuzato, Perez, Maitland-Niles, Diawara, Volpato, Afena-Gyan, El Shaarawy.

Allenatore: Mourinho.

Arbitro: Manganiello di Pinerolo.

Assistenti: Bresmes di Bergamo e Vecchi di Lamezia Terme.

Quarto ufficiale: Santoro di Messina.

VAR: Nasca di Bari.

AVAR: Costanzo di Orvieto.

Note: ammonito al 9′ p.t. Ibanez, al 1′ s.t. Bereszynski, al 3′ s.t. Olivera, al 26′ s.t. Sabiri per gioco scorretto, al 49′ s.t. Pellegrini per comportamento non regolamentare; recupero 2′ p.t. e 4′ s.t.; abbonati 9.066 (rateo 116.501 euro), paganti 7.399 (incasso 132.325 euro); terreno di gioco in buone condizioni.