Sono ventidue i blucerchiati di Giampaolo per la Roma

Marco Giampaolo ha convocato 22 blucerchiati per la sfida con la Roma, in programma oggi, domenica, al “Ferraris” di Genova (ore 18.00). Prima chiamata anche per l’attaccante della Primavera Lorenzo Di Stefano (numero 39). Indisponibili Andrea Conti, Mikkel Damsgaard, Albin Ekdal, Manolo Gabbiadini e Sebastian Giovinco. Di seguito l’elenco completo.

Portieri: Audero, Falcone, Ravaglia.

Difensori: Augello, Bereszynski, Colley, Ferrari, Magnani, Murru, Yoshida.

Centrocampisti: Askildsen, Candreva, Rincón, Sabiri, Sensi, Thorsby, Trimboli, Vieira.

Attaccanti: Caputo, Di Stefano, Quagliarella, Supriaha.