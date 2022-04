Esercitazioni in chiave-Bologna, sabato seduta mattutina

Video-analisi, attivazione sul campo 2, esercitazioni tattiche sotto forma di partitelle in spazi ridotti, sviluppo delle palle inattive e conclusioni verso la porta. Questo il programma pomeridiano seguito dalla Sampdoria al “Mugnaini” di Bogliasco, dove i blucerchiati continuano la preparazione in vista del Monday Night di Bologna. Secondo test parzialmente in gruppo per Mikkel Damsgaard. Individuali programmati per Andrea Conti e Sebastian Giovinco; iter personalizzato post-intervento per Manolo Gabbiadini. Domani, sabato, seduta mattutina.