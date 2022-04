Giampaolo verso Bologna: «Siamo padroni del nostro destino»

«A Bologna consapevoli di essere padroni del nostro destino». Al “Mugnaini” l’attenzione è virata ormai da giorni sul Monday Night del “Dall’Ara” e Marco Giampaolo chiarisce una volta di più la posizione della Sampdoria rispetto alla lotta per restare in Serie A. «In questo momento dobbiamo necessariamente pensare a noi stessi, dobbiamo scendere in campo pensando esclusivamente alla nostra partita: non possiamo giocare le partite degli altri, quindi pensarci sarebbe soltanto un dispendio inutile di energie – dichiara il mister alla vigilia -. Il Bologna? È un’ottima squadra ma penso che la Samp non gli sia inferiore».

Qualità. La ricetta per fare i punti necessari a tirarsi fuori dalla bassa classifica è una sola: alzare il livello della qualità del gioco. «Ho sentito dire che con la Roma ci è mancata la garra, non sono d’accordo: la squadra ha fatto una prestazione giusta, restando sul pezzo dal primo al novantacinquesimo minuto – prosegue -. Se è mancato qualcosa è un pizzico di qualità, elemento fondamentale per vincere le partite insieme alla determinazione e a una buona condizione fisica e mentale».

Esempio. Non sarà della partita l’ex Sinisa Mihajlovic, impegnato in una battaglia ben più importante di una partita di calcio. «È un combattente, di lui si è sempre detto questo ma poi nel momento più importante della sua vita lo ha dimostrato con i fatti: un esempio per tutti – conclude Giampaolo -. L’ho conosciuto quando ci venne a trovare qui a Bogliasco durante la mia prima esperienza alla Samp e nei suoi confronti posso spendere solo parole positive: gli auguro una pronta guarigione e di tornare il prima possibile in panchina».