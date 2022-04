Ripresa in due gruppi, mercoledì altro mattutino

A Bogliasco la Sampdoria ha ripreso gli allenamenti suddivisa in due gruppi, come da tradizionale seduta post-gara. I calciatori più impiegati a Bologna ieri sera, lunedì, hanno lavorato tra palestra e scarico. Sessione tecnico-tattica con sfondo anche atletico sul campo 1 per tutti gli altri disponibili. Domani, mercoledì, si torna al “Mugnaini” per un altro appuntamento mattutino.