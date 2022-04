Capitan Quagliarella: «Chiediamo scusa ai tifosi sampdoriani»

«In questo momento bisogna chiedere scusa ai tifosi. Ad una tifoseria che ci ha incitato fin dal riscaldamento». A parlare è il capitano della Sampdoria Fabio Quagliarella, che al triplice fischio della gara con la Salernitana ha condotto la squadra sotto la Sud. «In una partita così importante non puoi in una partita perdere 2-0 dopo 7 minuti – dice l’attaccante -. Forse ci manca un po’ di quella paura che ti fa stare più concentrato, anche se non dovrebbe essere così. Siamo riusciti a fare un gol, ma nel secondo tempo siamo stati poco pericolosi».

Lotta. Il veterano continua così la sua analisi: «Dobbiamo essere freddi e capire che abbiamo ancora un vantaggio in classifica: siamo feriti, non morti. Ci sarebbero da fare poche parole, ma solo chiedere scusa: lo faccio io a nome della squadra. Una squadra che si deve salvare deve lottare su ogni centimetro: io per primo. Sono qui a metterci la faccia. Abbiamo già parlato tra noi della squadra: dobbiamo sudare, sputare sangue e tirarci fuori da questa situazione».