Doppio a Bogliasco, mercoledì pomeridiano e partenza per Verona

Sviluppo della forza in palestra e lavori tecnico-tattici con finalità atletiche al mattino; attività sulla rapidità e partitelle tattiche nel pomeriggio. Questo il doppio programma seguito dalla Sampdoria al “Mugnaini” di Bogliasco, dove domani, mercoledì, i blucerchiati torneranno all’opera per una seduta pomeridiana. Al termine dell’allenamento la squadra raggiungerà Verona già in serata anticipando il ritiro pre-partita. Manolo Gabbiadini e Sebastian Giovinco restano alle prese con percorsi individuali di recupero.